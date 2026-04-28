Il Cdm scioglie il Consiglio comunale di Soriano Calabro per infiltrazioni mafiose

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Soriano Calabro (Vibo Valentia). Il cdm ha deliberato l’affidamento della gestione del Comune a una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi.
– foto IPA Agency –
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