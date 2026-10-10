LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) – Notte di paura a Lipari per il violento temporale che si è abbattuto sul territorio messinese, provocando allagamenti e disagi. Diverse strade del centro eoliano si sono trasformate in fiumi, diventando impraticabili. L’acqua ha invaso cantine e negozi, mentre alcune auto sono rimaste danneggiate. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per fronteggiare le criticità provocate dalle precipitazioni.

Disagi e allagamenti sono stati segnalati anche in altre zone della provincia di Messina, dove si sono registrate frane. Al momento non si segnalano feriti. Per le prossime ore sono previste nuove precipitazioni, anche a carattere di rovescio. Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un’allerta arancione.

LIPARI, MUSUMECI “SEGUIAMO EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE”

“Sono in costante contatto con il sindaco di Lipari e il prefetto di Messina per avere un quadro aggiornato della situazione, dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito l’isola nelle ultime ore”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. “Ho espresso la mia vicinanza alla comunità locale, duramente provata dalle forti piogge, e assicurato la massima attenzione da parte del Governo Meloni. Un ringraziamento va alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco e a tutti gli operatori impegnati nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione. Continuiamo a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, in costante raccordo con le autorità territoriali”, conclude il ministro.

NAPOLI, FRANA NELLA ZONA DI MERGELLINA

Prosegue l’impegno dei vigili del fuoco di Napoli per fronteggiare le conseguenze dell’ondata di maltempo che sta interessando l’intero territorio provinciale: 150 gli interventi già portati a termine dalle squadre, concentrati prevalentemente su allagamenti, danni d’acqua e dissesti statici.

Nella sera di ieri, a causa delle intense precipitazioni, una frana in via Fedro, nella zona di Mergellina, ha reso necessaria l’evacuazione a scopo precauzionale di 3 appartamenti. Sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e di alcuni alberi pericolanti che minacciavano la linea ferroviaria della vicina stazione metropolitana.

– Foto VVF –

(ITALPRESS).