ROMA (ITALPRESS) – Percepivano l’indennità di disoccupazione italiana mentre lavoravano in Francia, senza comunicarlo. Grazie all’incrocio dei dati tra l’Inps e France Travail, l’ente pubblico francese per l’impiego, sono già stati accertati oltre 100 casi di indebita percezione, per un importo complessivo superiore a 1,5 milioni. Altre diverse centinaia di posizioni sono attualmente all’esame.

I risultati della collaborazione, ancora in fase sperimentale, sono stati presentati a Bratislava, nella sede dell’Autorità europea del lavoro (ELA), durante l’incontro tra una delegazione dell’Istituto e i vertici dell’Agenzia europea. Sono situazioni che difficilmente emergono dai soli controlli nazionali, ma che diventano visibili quando le amministrazioni dei due Paesi mettono in comune le informazioni. Il modello potrebbe ora andare oltre la disoccupazione. Al centro del confronto c’è infatti la prospettiva di una cooperazione europea più ampia, estesa ai diversi ambiti del coordinamento della sicurezza sociale, comprese le pensioni e le altre forme di tutela previdenziale.

Tra i temi in discussione anche le sfide poste dalla crescente mobilità dei lavoratori nell’Unione e dal distacco transnazionale, che richiedono controlli più efficaci e una collaborazione più stretta tra le amministrazioni nazionali.

Si è parlato anche di nuove tecnologie digitali e intelligenza artificiale, con l’obiettivo di sviluppare strumenti comuni di analisi del rischio, individuare più rapidamente le anomalie e rendere più tempestivi gli interventi delle istituzioni competenti. Per l’Inps hanno partecipato Alessandro Romano, Direttore centrale Internal Audit, Risk Management, Compliance e Antifrode, e Valeria Bonavolontà, dirigente della Direzione centrale Relazioni internazionali.

Per l’ELA erano presenti il Direttore esecutivo Cosmin Boiangiu e i responsabili di diverse aree operative dell’Agenzia, Malcolm Scicluna, Anna Platonova, Jacek Saldan e Vít Holubec. L’incontro si è chiuso con l’impegno a proseguire il dialogo tra Inps ed ELA attraverso nuovi approfondimenti tecnici e iniziative comuni. L’obiettivo è accompagnare la libera circolazione dei lavoratori con una cooperazione amministrativa capace di far rispettare le regole europee, tutelare i diritti dei cittadini e contrastare l’uso indebito delle prestazioni sociali.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).