ROMA (ITALPRESS) – Da venerdì scorso, per il maltempo in Toscana, sono stati effettuati 670 interventi di soccorso nelle province di Firenze, Prato, Pisa e Livorno. Lo rendono noto i Vigili del Fuoco su X.

“Le maggiori criticità in Città Metropolitana si registrano nella zona del Mugello per delle frane che isolano alcuni abitati e case. Marradi è raggiungibile con mezzi di soccorso da Firenze mentre è ancora interrotta la Faentina. Sono presenti criticità in alcune scuole superiori dove sono in corso interventi di verifica e ripristino. Sono in corso delle verifiche insieme al Consorzio di Bonifica sul Fosso Macinante a San Donnino nel Comune di Campi Bisenzio”. Così sui canali social la sindaca della Città metropolitana di Firenze, Sara Funaro, aggiornando sulla situazione maltempo.

