ROMA (ITALPRESS) – La perturbazione di origine atlantica attualmente in transito sulle regioni centro-settentrionali del nostro Paese, si muove gradualmente verso Sud-Est iniziando a coinvolgere anche la Sicilia; nel corso della prossima notte l’area di bassa pressione avanzerà verso lo Ionio coinvolgendo la Calabria con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, che potranno risultare più intensi e persistenti sul versante ionico della regione.

Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende ed integra quello di ieri. L’avviso prevede dalle prime ore di domani precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Calabria, specialmente sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta arancione sulla Calabria ionica e allerta gialla su parte di Basilicata, Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Toscana, restanti settori della Calabria e su tutta la Sicilia.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).