Malta mette in campo i droni contro la pesca di frodo

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un “drone con equipaggio” ha individuato nelle acque maltesi 25 possibili infrazioni durante un’operazione di sorveglianza nel Mediterraneo nel corso della stagione della lampuga. Secondo i media di Malta, l’attività, condotta tra metà agosto e l’inizio di settembre, fa parte di un progetto che ha coinvolto l’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), l’Agenzia europea per la sicurezza marittima e il Dipartimento maltese della Pesca.

Il velivolo, dotato di telecamere a 360 gradi, può rimanere in volo per diverse ore e coprire centinaia di miglia nautiche. L’obiettivo è rafforzare i controlli in un’area troppo estesa per essere monitorata costantemente dalle sole navi pattuglia. Da anni i pescatori maltesi denunciano la presenza di imbarcazioni straniere che, secondo le loro segnalazioni, catturerebbero le lampughe concentrate nelle aree assegnate alle imbarcazioni maltesi.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).