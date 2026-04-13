Malta, aumentano i costi dell’energia e la spesa per i sussidi governativi

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro delle Finanze maltese, Clyde Caruana, ha avvertito che i sussidi per energia e carburanti potrebbero superare le previsioni di spesa quest’anno, mentre l’instabilità globale spinge i prezzi verso l’alto. Parlando delle conseguenze economiche del conflitto in corso che coinvolge l’Iran, Caruana ha dichiarato che il governo prevede di spendere tra 80 e 100 milioni in più rispetto a quanto inizialmente previsto. Nonostante ciò, ha insistito che Malta resta sulla buona strada per raggiungere i propri obiettivi fiscali.

Attualmente Malta spende circa 150 milioni di euro all’anno per i sussidi energetici, un sistema introdotto nel 2022 senza una data di scadenza definita. I costi hanno raggiunto un picco di circa 350 milioni di euro nello stesso anno, a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Tuttavia, Caruana prevede che l’attuale crisi avrà un impatto finanziario più limitato nel 2026 rispetto agli shock precedenti. Ha osservato che l’aumento previsto resta ampiamente entro la riserva di emergenza del governo pari a 250 milioni di euro.

– Foto Dipartimento per l’Informazione Malta –

(ITALPRESS).