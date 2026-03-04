Malta, accordo con l’UnitelmaSapienza

ROMA (ITALPRESS/MNA) – La Sapienza Università di Roma sta valutando di espandere la propria presenza digitale a Malta attraverso UnitelmaSapienza. Il Ministero degli Affari Esteri di Malta ha confermato che questa settimana a Roma è stato firmato un Memorandum of Understanding (MoU), che istituisce “un quadro strutturato per una cooperazione rafforzata” tra i due Paesi.

Il MoU è stato firmato dal professor Bruno Botta, Rettore di UnitelmaSapienza, e dall’ambasciatore maltese in Italia, Daniel Azzopardi, alla presenza del ministro Ian Borg e di altri funzionari. L’accordo segue la visita di Botta a Malta lo scorso anno, durante la quale ha incontrato il ministro Borg a Valletta per discutere future collaborazioni.

Secondo il ministero, il MoU “definisce un approccio strutturato per esplorare la possibile creazione di una presenza della Sapienza a Malta, la fornitura di servizi accademici e professionali in settori rilevanti per l’economia maltese e la cooperazione in ambito educativo e formativo, inclusi ambiti di interesse per diplomatici e funzionari pubblici maltesi”.

Il ministro Borg ha elogiato UnitelmaSapienza, EducationMalta e l’Ambasciata di Malta a Roma per aver sviluppato rapidamente le discussioni dello scorso anno. “Questo accordo favorirà lo sviluppo di accademici e studenti nei nostri Paesi e oltre. L’istruzione di qualità è il percorso più efficace verso uguaglianza, resilienza e prosperità”, ha dichiarato Borg, esortando entrambe le parti a creare opportunità concrete a supporto della crescita socio-economica.

Il professor Botta ha sottolineato che l’accordo riflette un impegno condiviso per rafforzare i legami accademici e istituzionali tra Malta e Italia. Erano presenti alla firma il Direttore Generale di UnitelmaSapienza, Mauro Giustozzi; i Vice Rettori Rosella Castellano e Pier Luigi Petrillo; e il Responsabile dell’Ufficio Internazionalizzazione, Maria Grazia Semilia.

-Foto ministero Esteri Malta-

(ITALPRESS).