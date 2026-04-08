Malta accoglie la tregua Usa-Iran come segnale di speranza

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Primo Ministro Robert Abela ha definito il recente accordo di cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e l’Iran come “uno sviluppo incoraggiante”, sottolineandone il potenziale nel ridurre le tensioni nella regione. In una dichiarazione condivisa sui social media, Abela ha affermato che l’accordo rappresenta “un momento di tregua e di speranza” per le popolazioni colpite dall’instabilità in corso.

Ha inoltre ribadito la posizione consolidata di Malta a favore della diplomazia, evidenziando l’impegno del Paese nella promozione della pace, del dialogo e della stabilità in ogni circostanza. Il cessate il fuoco, concordato da entrambe le parti, avrà una durata di due settimane, offrendo una pausa temporanea alle ostilità.

Tra le condizioni dell’accordo, gli Stati Uniti insistono sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, una rotta marittima globale strategica fortemente influenzata dalle tensioni recenti. Le dichiarazioni di Abela riflettono la più ampia linea di politica estera di Malta, da sempre orientata a sostenere soluzioni diplomatiche rispetto al conflitto.

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(ITALPRESS).