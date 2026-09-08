Malattia e solitudine, da Fnomceo l’appello a non lasciare soli i fragili

ROMA (ITALPRESS) - La tragedia di Pietralata, a Roma, riporta l’attenzione sul crescente disagio di famiglie alle prese con malattia, solitudine e difficoltà economiche. Un tema al centro anche dell’agenda della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che in più occasioni ha promosso momenti di confronto e approfondimento. Una situazione che, per il presidente della Fnomceo Filippo Anelli, solleva una domanda cruciale: "Lo Stato è ancora in grado di mantenere la promessa del 1978 di non lasciare nessuno solo davanti alla malattia?". mrc/gsl