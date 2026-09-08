APR, tecnologia italiana per aviazione e spazio alla conquista del mercato Usa

SAN FRANCISCO (ITALPRESS) – "Tra 3-4 anni misureremo il nostro successo se avremo raggiunto un numero di clienti sufficiente per sostenere la crescita che abbiamo in mente". A dirlo all'Italpress Andrea Romiti, fondatore e CEO di APR, e Alberto Massa, Sales & Programs Director dell'azienda, tra le 12 Pmi italiane ad alto potenziale nei settori Space Economy, Aerospace, Security e Robotics scelte per la missione promossa da Intesa Sanpaolo in collaborazione con INNOVIT a San Francisco. xo9/fsc/gsl (intervista di Stefano Vaccara)