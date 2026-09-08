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Radioterapia, al Campus Bio-Medico nuovo acceleratore adatta cure in tempo reale
ROMA (ITALPRESS) - Adattare in tempo reale il trattamento alle condizioni del paziente e all'evoluzione del tumore, direttamente durante la seduta di radioterapia, grazie all’intelligenza artificiale. È la principale innovazione che caratterizza il nuovo Adaptive Linac Ethos della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, inaugurato in occasione della Giornata Mondiale della Radioterapia. mgg/azn