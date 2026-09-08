LEAS, robot e IA per l’industria “La nostra tecnologia è al top”

LEAS, robot e IA per l’industria “La nostra tecnologia è al top”

SAN FRANCISCO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – "Il nostro obiettivo è far crescere le aziende grazie alle nostre soluzioni". Lo ha detto all'Italpress Federico Bugno, Managing Director di LEAS, tra le 12 Pmi italiane ad alto potenziale nei settori Space Economy, Aerospace, Security e Robotics scelte per la missione promossa da Intesa Sanpaolo in collaborazione con INNOVIT a San Francisco. xo9/fsc/gsl (intervista di Stefano Vaccara)