Omicidio di un soccorritore del 118 nel Sassarese, quattro arresti

SASSARI (ITALPRESS) - Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di un soccorritore del 118, ucciso a Buddusò (Sassari) nella notte del 7 agosto 2025. I militari hanno eseguito all'alba un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Sassari su richiesta della Procura, nei confronti di quattro indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, due degli indagati sarebbero i presunti mandanti del delitto, maturato a seguito di dissidi personali, di natura sentimentale e professionale, mentre gli altri due sarebbero gli esecutori materiali. Per l'omicidio sarebbe stato pattuito un compenso di circa 15 mila euro. col5/mca2 (Fonte video: Carabinieri Sassari)