Netgroup, dalla cybersecurity allo spazio: la sfida del mercato americano

SAN FRANCISCO (ITALPRESS) – "Stiamo indirizzando i nostri investimenti nella convergenza tra cybersecurity e intelligenza artificiale". Lo ha detto all'Italpress Luigi Di Fraia, Business Director di Netgroup, tra le 12 Pmi italiane ad alto potenziale nei settori Space Economy, Aerospace, Security e Robotics scelte per la missione promossa da Intesa Sanpaolo in collaborazione con INNOVIT a San Francisco. xo9/fsc/gsl (intervista di Stefano Vaccara)