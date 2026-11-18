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Abodi “Governo Meloni ha investito più di un miliardo in grandi eventi sportivi”
MILANO (ITALPRESS) - "Il bilancio del 2026 è che il Governo presieduto da Giorgia Meloni ha investito in questi grandi eventi - Milano-Cortina, i Giochi del Mediterraneo e l'America's Cup -, più di un miliardo di euro". Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi intervenuto a margine dell'evento "RCS Sport Industry Talk 2026", a Milano. "Non lo ha fatto per generosità, l'ha fatto per il valore che questi grandi avvenimenti riescono a generare, non soltanto durante l'evento, ma anche dopo e quindi siamo soddisfatti della reputazione che si è consolidata in termini proprio di apprezzamento del mondo, della capacità organizzativa del sistema italiano". pia/glb/gtr