Banca Generali festeggia 20 anni in Borsa e guarda al futuro

Banca Generali festeggia 20 anni in Borsa e guarda al futuro

MILANO (ITALPRESS) - Vent'anni di crescita e innovazione nel mercato italiano del risparmio, fino a diventare un punto di riferimento nel Private Banking a Piazza Affari. Banca Generali ha celebrato a Palazzo Mezzanotte i 20 anni dalla quotazione in Borsa Italiana, con la cerimonia del “Ring the Bell”, ripercorrendo il percorso di sviluppo e il ritorno per gli stakeholder. f12/sat/gtr