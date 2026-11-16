Galliani non impugna la candidatura, Malagò “Segnale importante, me lo aspettavo”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Galliani ha annunciato che non farà ricorso? È un segnale importante, un segnale distensivo, onestamente lo immaginavo. Ora avete un bel problema, cosa farete da qui al 14 dicembre? Non c'è più quel tema. Parleremo solo di dinamiche che porteranno alle elezioni con la massima serenità e signorilità". Lo ha dichiarato il commissario straordinario della Figc, Giovanni Malagò, a margine della Panchina d'Oro 2025-2026 parlando del fatto il legale di Adriano Galliani ha fatto sapere che non farà ricorso contro la candidatura dello stesso Malagò alle prossime elezioni della Figc. pia/ari/azn