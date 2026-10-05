Luongo “Atleti carabinieri messaggeri di valori”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo voluto valorizzare la figura del Carabiniere che si dedica allo sport e ai suoi valori. Sono dei messaggeri che proiettano, non solo nell'Arma ma anche nella comunità, un bagaglio di valori importanti: disciplina, dedizione, senso di responsabilità, la passione e le tante rinunce". Lo ha detto il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, a margine dell'incontro con i circa 350 atleti del Centro Sportivo Carabinieri. "Questi ragazzi vestono i nostri colori e rappresentano per le giovani generazioni un esempio", ha aggiunto il vertice dell'Arma che ha sottolineato l'impegno "molto duro perché questi ragazzi si allenano tendenzialmente due o tre volte al giorno, dal lunedì al sabato. Quando hanno le gare, poi, la domenica vanno a gareggiare. Altre volte, invece, hanno solo la domenica per riposare. Per cui rappresentano anche lo spirito di sacrificio con cui il Carabiniere assolve le sue mansioni", ha concluso. mec/glb/gtr