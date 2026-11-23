Linfomi, a Matera confronto su cure e sostegno ai pazienti

MATERA (ITALPRESS) - Le nuove terapie contro i linfomi, l’accesso alle cure e il sostegno ai pazienti sono stati al centro dell’incontro promosso a Matera dall’Ail, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Sono stati illustrati i risultati di un’indagine internazionale condotta dalla Lymphoma Coalition, che evidenzia il persistere di ritardi diagnostici: per circa un terzo dei 400 pazienti coinvolti, la diagnosi è arrivata oltre tre mesi dopo la comparsa dei primi sintomi. f06/mgg/gtr