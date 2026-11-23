Varchi “Sud priorità del governo, 2,4 miliardi per la Zes nella manovra”

NAPOLI (ITALPRESS) - Il Governo ha messo il Mezzogiorno d'Italia al centro dell'agenda politica con tanti provvedimenti, con tante iniziative, con uno stanziamento di fondi senza precedenti". Lo ha dichiarato la respondabile di Fratelli d'Italia per le politiche del Mezzogiorno Carolina Varchi, a margine dell'iniziativa 'Sud locomotiva d' Italia', che si è tenuta a Napoli. Il primo di un ciclo di incontri, che si concluderà a Palermo, da lei promosso. "Sicuramente - prosegue - la novità più rilevante è la Zona Economica Speciale che nella finanziaria del 2027 riceve uno stanziamento di 2,4 miliardi che è il più grande finora mai previsto. Una ZES che si basa sulla semplificazione amministrativa e sul credito d'imposta, due strumenti che le imprese hanno dimostrato di apprezzare, ma soprattutto i dati macroeconomici ci dicono che quando il Sud è messo in grado di produrre cresce più velocemente delle altre regioni, quindi ha ben risposto e va incoraggiato". xm9/pc/azn