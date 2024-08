GENOVA (ITALPRESS) – “Il nome” del candidato del centrodestra alle regionali in Liguria “secondo me c’è già, bisognerà aspettare quando sarà utile tirarlo fuori”. Lo ha detto Eoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e segretario della Lega Liguria, in occasione della fine dei lavori di demolizione del voltino sulla statale 586 a Mezzanego da parte di Anas.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).