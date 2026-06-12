CHIERI (TORINO) (ITALPRESS) – Sembrerebbe legata al pagamento di una bolletta dell’acqua l’aggressione che un uomo di 33 anni ha commesso nei confronti della madre la mattina di mercoledì 10 giugno, a Chieri in provincia di Torino. Secondo il racconto dell’anziana mamma, di 77 anni, il figlio avrebbe cercato di soffocarla con un cuscino mentre la donna riposava nel letto. Solo l’intervento della nuora ha fatto desistere l’uomo dal portare a compimento il gesto.

È stata poi direttamente l’anziana a chiedere aiuto al 112 e a far arrivare a casa diverse pattuglie della compagnia dei carabinieri di Chieri. All’arrivo dei militari il figlio si era già allontanato da casa per andare al lavoro. Rintracciato nel giro di poco, dopo una puntuale ricostruzione dell’accaduto e dopo il racconto fornito agli investigatori dalla mamma sulle ulteriori condotte minatorie e vessatorie subìte dal figlio e mai denunciate prima, i militari lo hanno arrestato in flagranza differita per “tentato omicidio” e “maltrattamenti familiari”. Ora l’uomo si trova nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino a disposizione della Procura.

– Foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).