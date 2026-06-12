Alcotra, a Imperia il Comitato di Sorveglianza del programma Italia-Francia

IMPERIA (ITALPRESS) – Più risorse per i progetti dei territori alpini e primi passi verso la futura programmazione europea 2028-2034: sono questi i principali risultati emersi dal Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg ALCOTRA 2021-2027, riunitosi a Imperia. Il Programma coinvolge, sul versante italiano, il Piemonte con la Città Metropolitana di Torino e la Provincia di Cuneo, la Regione autonoma Valle d’Aosta e la Liguria con la Provincia di Imperia; sul versante francese, la Regione Auvergne-Rhône-Alpes con i Dipartimenti della Savoia e dell’Alta Savoia e la Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur con i Dipartimenti delle Alpi di Alta Provenza, delle Alte Alpi e delle Alpi Marittime. L’obiettivo è sostenere progetti comuni di sviluppo, innovazione, tutela ambientale, valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, rafforzamento dei servizi e crescita sostenibile delle aree montane e di confine.

Al centro dei lavori la definizione della strategia di fine programmazione 2021-2027, approvata dal Comitato per garantire il pieno utilizzo delle risorse europee e nazionali ancora disponibili e massimizzare le opportunità per i territori transfrontalieri. Un lavoro condiviso tra tutte le amministrazioni partner che consentirà di valorizzare integralmente le risorse del Programma, trasformandole in investimenti concreti per comunità locali, enti pubblici, associazioni e imprese dell’area alpina. Particolare attenzione è stata dedicata al quarto bando per progetti singoli, che alla chiusura del 29 maggio scorso ha registrato la presentazione di 50 candidature. Per rispondere all’elevato interesse manifestato dai territori e finanziare il maggior numero possibile di progetti di qualità, il Comitato ha condiviso un incremento di circa un terzo della dotazione iniziale del bando, pari a 26 milioni di euro.

Nel corso della riunione è stato inoltre approvato un nuovo bando da 7 milioni di euro dedicato a turismo e cultura, che sarà pubblicato entro la fine dell’anno, ed è stato formalmente avviato il percorso di preparazione della programmazione 2028-2034. Confermata anche la Regione Auvergne-Rhône-Alpes nel ruolo di Autorità di Gestione del Programma per il prossimo settennato. “ALCOTRA è uno degli strumenti più efficaci attraverso cui l’Europa sostiene concretamente i territori alpini e le comunità di confine – dichiara l’assessore regionale Marco Gallo – Dietro i numeri dei bandi ci sono progetti che migliorano i servizi, rafforzano la tutela dell’ambiente, promuovono il turismo sostenibile, valorizzano il patrimonio culturale e contribuiscono a creare nuove opportunità per chi vive e lavora in montagna”.

Uno dei risultati più significativi emersi dal Comitato di Imperia è il lavoro svolto dalle amministrazioni partner per mettere a frutto tutte le misure della programmazione in corso. “Utilizzare integralmente le risorse europee disponibili significa dare risposte concrete ai territori, sostenere progettualità di qualità e rafforzare l’impatto della cooperazione transfrontaliera sulle nostre vallate alpine – sottolinea ancora Gallo – Guardiamo ora alla programmazione 2028-2034 con l’obiettivo di rafforzare ancora di più il ruolo delle Alpi come spazio di cooperazione europea. Le sfide legate ai cambiamenti climatici, alla qualità dei servizi, all’attrattività dei territori e alla permanenza delle persone nelle aree montane richiedono sempre più una visione comune e strumenti capaci di superare i confini amministrativi e nazionali”.

– Foto ufficio stampa Regione Piemonte –

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