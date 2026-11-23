TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – L’attacco a Bengasi mette in luce “la fragilità del potere” del Comando generale nell’est della Libia e “i limiti della protezione esterna” su cui Khalifa Haftar ha fatto affidamento negli ultimi anni. È la lettura di Ahmed Zaher, analista libico, in un’intervista all’agenzia Italpress. “L’episodio va oltre le conseguenze militari immediate: indica possibili cambiamenti nei rapporti di forza interni e una competizione regionale e internazionale per l’influenza nel Mediterraneo”, spiega. Secondo Zaher, l’operazione ha colpito una delle principali infrastrutture militari controllate dalle forze di Haftar, che negli ultimi anni hanno costruito l’immagine di un apparato difficilmente vulnerabile, sostenuto da una vasta rete di alleanze. “Quell’immagine ne esce incrinata, così come la protezione garantita dagli alleati, soprattutto alla luce delle tensioni con alcuni partner regionali, a cominciare dall’Egitto”, osserva l’analista. Le conseguenze interne, sottolinea, pesano in una fase delicata per il Comando generale, segnata dal progressivo passaggio di potere da Khalifa Haftar al figlio Saddam e dalla competizione in famiglia per la successione e il controllo delle sfere di influenza. “Il ruolo effettivo del padre si è ridotto, ma la sua figura resta il simbolo dell’autorità. Gli equilibri del nuovo assetto non si sono ancora consolidati e la struttura è particolarmente vulnerabile, perché la sua coesione è stata costruita attorno a Khalifa Haftar e alla rete di fedeltà personali da lui sviluppata”, afferma.

In questo quadro, l’attacco potrebbe incoraggiare personalità militari e forze sociali e tribali della Cirenaica e del Fezzan, finora emarginate dalla scena politica e militare pur conservando influenza sul territorio. “L’indebolimento dell’immagine di forza e della percezione di protezione esterna, insieme alla corsa alla successione, potrebbe spingerle a superare il clima di paura e a riorganizzarsi”, dice Zaher. Ne potrebbero nascere centri di potere paralleli, capaci di condividere e contendere al Comando generale il potere di fatto, dopo anni di monopolio delle decisioni nelle due regioni. L’analista legge in questa chiave anche le dichiarazioni di Saddam Haftar dopo l’attacco, con il riferimento alla disponibilità di Paesi amici a fornire assistenza. “È un tentativo di consolidare la propria posizione nella transizione e di inviare un messaggio ai rivali, dentro e fuori la famiglia: la rete delle alleanze internazionali resta intatta. La sfida non è solo militare, ma riguarda la capacità di mantenere unito il sistema di fedeltà ereditato dal padre e di convincere gli attori locali che il passaggio di comando non cambierà i rapporti di forza”, aggiunge.

Sul piano internazionale, per Zaher l’attacco segnala i limiti dell’espansione militare russa nel Mediterraneo. “La questione fondamentale è come i mezzi d’attacco ucraini siano riusciti a raggiungere il porto di Bengasi e se abbiano beneficiato di facilitazioni operative e sostegno logistico da parte di attori presenti nel bacino mediterraneo”, rileva. Il tema, prosegue, si lega alle preoccupazioni europee per la crescente presenza russa in Libia, in particolare nelle regioni meridionali, vicine alle rotte migratorie dal Sahel. “Il rafforzamento dell’influenza russa offre a Mosca strumenti per incidere sui corridoi migratori e trasformarli in una leva di pressione strategica verso l’Europa“, sostiene l’analista. Il rischio maggiore per Tripoli e Bengasi, dice ancora Zaher, è la trasformazione di territorio, porti e basi militari in luoghi di scontro tra potenze regionali e internazionali, conseguenza delle alleanze stipulate dalle autorità di fatto, a est come a ovest, per garantire la continuità del proprio potere. “La Libia si ritrova esposta a conflitti che i libici non hanno scelto, che non rispondono ai loro interessi e di cui né lo Stato né la società hanno gli strumenti per sostenere le conseguenze. Chi ricorre alla protezione esterna per consolidare il proprio potere rischia di fare del Paese un bersaglio militare nei conflitti altrui”, conclude l’esperto.

– foto Ahmed Zaher –

(ITALPRESS).