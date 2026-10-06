Libia, Dbeibah annuncia la ripresa delle lezioni a scuola dopo un accordo con il sindacato degli insegnanti

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il primo ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Abdulhamid Dbeibah, ha annunciato la ripresa dell’anno scolastico a partire da domani, dopo l’incontro con il Sindacato Generale degli Insegnanti libici. Secondo quanto dichiarato da Dbeibah sul proprio account Facebook, la decisione conferma la priorità del diritto all’istruzione dei bambini e la responsabilità condivisa di garantire la stabilità degli studi. Dbeibah ha inoltre affermato l’impegno ad avviare la “giustizia salariale”, migliorando le condizioni dei lavoratori statali e rafforzando la protezione sociale.

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