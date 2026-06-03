Festa della Repubblica, ambasciatore Palese: “Il Mediterraneo non divide ma connette Italia ed Egitto”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Italia ed Egitto sono legati da una storia millenaria e da un Mediterraneo che “non divide ma connette”. Lo ha affermato l’ambasciatore d’Italia al Cairo, Agostino Palese, intervenendo alla celebrazione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana presso la Residenza dell’Ambasciatore a Garden City, accompagnata da un concerto dedicato alle musiche del Maestro Ennio Morricone.

Nel suo intervento, Palese ha ricordato che la Repubblica Italiana nacque il 2 giugno 1946 dopo le devastazioni della guerra e grazie anche al primo voto espresso dalle donne. In pochi anni, l’Italia riuscì a ricostruirsi e tornò al centro dell’Europa come uno dei sei Paesi fondatori dell’attuale Unione Europea.

La Repubblica, ha sottolineato, segnò non soltanto la rinascita politica del Paese, ma anche l’inizio di una delle più rapide trasformazioni economiche del dopoguerra. L’ambasciatore ha evidenziato come il dialogo sia al centro della politica estera italiana e abbia caratterizzato anche l’azione dell’Egitto, oggi impegnato negli sforzi di mediazione per affrontare le crisi che interessano la regione, da Gaza al Sudan, dal Libano all’escalation che coinvolge l’Iran. Palese ha ricordato che la capacità del Cairo di mantenere aperti i canali di comunicazione è stata resa possibile dalla scelta storica degli Accordi di Camp David del 1979.

Riferendosi alla situazione nella Striscia di Gaza, il diplomatico ha affermato che la guerra si è fermata grazie a un accordo raggiunto in Egitto e ha ribadito il sostegno dell’Italia alla popolazione palestinese. Ha inoltre salutato la presenza del Comitato Nazionale per l’Amministrazione di Gaza e ringraziato l’Ospedale Italiano Umberto I del Cairo, la comunità italiana e le religiose che operano nella struttura per il contributo prestato nell’assistenza a centinaia di bambini provenienti da Gaza e curati in Italia. Palese ha richiamato la visione di Enrico Mattei, fondata su rapporti paritari con i Paesi produttori, osservando che gli stessi principi ispirano oggi il Piano Mattei promosso dal Governo italiano.

Ha inoltre ricordato che l’Italia è il principale partner commerciale dell’Egitto nell’Unione Europea e il secondo importatore mondiale di prodotti egiziani. L’ambasciatore ha sottolineato anche l’importanza di investire nelle persone, indicando nella giovane popolazione egiziana una risorsa fondamentale e ricordando il contributo italiano attraverso programmi di formazione professionale e istituzioni come il Don Bosco.

Infine, Palese ha evidenziato la profondità dei legami culturali tra Italia ed Egitto e la cooperazione archeologica tra i due Paesi, citando il Museo Greco-Romano di Alessandria, fondato dagli italiani e recentemente restaurato con il contributo dell’Italia.

L’ambasciatore italiano ha ribadito il proprio impegno a rafforzare ulteriormente le relazioni tra Roma e Il Cairo in tutti i settori, continuando a costruire una partnership all’altezza delle sfide del futuro comune.

-Foto Marwa Mohammed-

(ITALPRESS).