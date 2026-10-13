Leonardo Caserta nuovo commissario tecnico della sciabola maschile azzurra

ROMA (ITALPRESS) – Leonardo Caserta è il nuovo commissario tecnico della sciabola maschile azzurra. Maestro di fama internazionale e con alle spalle una lunghissima militanza con lo staff della Nazionale, di cui è stato un punto fermo praticamente in tutte le gestioni succedutesi negli ultimi anni, il 55enne tecnico napoletano è stato scelto dalla Federscherma per raccogliere l’eredità del collega Andrea Terenzio, che ha deciso di comune accordo con la FIS d’interrompere la propria esperienza da ct. In un momento cruciale per la sciabola maschile, chiamata dal mese di aprile del 2027 – come le Nazionali di tutte le specialità – ad affrontare il cammino di Qualifica Olimpica per i Giochi di Los Angeles 2028, il presidente federale Luigi Mazzone, d’intesa con il Consiglio, ha scelto di puntare sull’esperienza di Leonardo Caserta che debutterà alla guida degli sciabolatori azzurri fin dalla prima prova stagionale di Coppa del Mondo Assoluti in programma nel weekend a Orano, in Algeria.

“Ci tengo anzitutto a ringraziare Andrea Terenzio per il lavoro svolto nell’ultimo anno e mezzo con dedizione e impegno. Il titolo mondiale a squadre conquistato a Tbilisi 2025 dimostra il contributo importante che la sua guida ha saputo dare alla nostra sciabola maschile – ha detto il numero uno della Fis, Luigi Mazzone –. Nelle ultime settimane ci siamo sentiti e confrontati spesso, arrivando di comune accordo a questo epilogo. Consapevoli d’essere in una fase decisiva del quadriennio, abbiamo ritenuto di affidare la carica di ct a un maestro esperto e vincente, con qualità tecniche e umane riconosciute. Leonardo Caserta è un’eccellenza della nostra classe magistrale, una delle figure più apprezzate del movimento internazionale della sciabola. Lo ha dimostrato nei tantissimi anni in cui ha rappresentato un pilastro e un valore aggiunto nello staff azzurro. Sono certo che la bravura e le motivazioni del nostro nuovo Commissario tecnico saranno le basi solide per guidare un gruppo ricco di giovani talenti, chiamati a esprimere al meglio il proprio valore”.

– foto ufficio stampa Federscherma –

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