Elezioni Figc, Abodi “Si è trovato fair play. pronto a lavorare insieme”

MILANO (ITALPRESS) - "Elezioni Figc? Mi sembra che sia stato trovato almeno un fair play necessario, indispensabile. Per il resto valuterà l'Assemblea. Io sono un osservatore e mi auguro di poter avere dal 15 in poi la possibilità di lavorare insieme, come ho sempre fatto, in qualsiasi circostanza, anche nei momenti difficili". Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, intervenuto a margine dell'evento "RCS Sport Industry Talk 2026", a Milano. "C'è sempre una possibilità per poter superare l'impasse, dipende dalla volontà delle persone. In questo caso dipende dall'espressione dell'Assemblea elettiva". pia/glb/gtr