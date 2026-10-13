Lega, Fontana “Nessuno di noi ha chiesto il Congresso. Nostre istanze? Può darsi”

MILANO (ITALPRESS) – Con le modalità decise ieri al consiglio federale della Lega, il congresso straordinario del 24-25 ottobre prossimi perde un po’ di significato? “Nessuno di noi ha chiesto il congresso, quindi non è un problema che ci poniamo particolarmente”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della presentazione dell’edizione 2026 di EICMA in programma dal 3 all’8 novembre. Alla domanda se al congresso verranno portate anche le istanze dei “nordisti”, Fontana ha risposto “può darsi. Adesso vediamo, non abbiamo ancora deciso niente”. Interpellato sull’associazione del Nord va avanti, il governatore ha detto che “va avanti”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).