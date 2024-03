ROMA (ITALPRESS) – “S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra”. Così la Lazio, in una nota, ufficializza e accetta ufficialmente le dimissioni di Maurizio Sarri da tecnico del club biancoceleste. “La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali”, prosegue il breve comunicato. “Contestualmente, il club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello”, conclude la nota della società di Claudio Lotito, che dunque affida la squadra al vice storico di Sarri, che siederà in panchina nel prossimo impegno di campionato contro il Frosinone.

Adesso è ufficiale: Luca Gotti è il nuovo allenatore del Lecce. Il 56enne tecnico veneto, che prende il posto di Roberto D’Aversa, esonerato dopo la testata all’attaccante del Verona Henry, ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2024, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza. Faranno parte dello staff dell’ex mister di Udinese e Spezia l’allenatore in seconda Dan Vesterby Thomassen, il collaboratore tecnico Stefano Daniel, il preparatore atletico Salvatore Sciuto, il match analyst Simone Greco, il preparatore atletico e recupero infortunati Giovanni De Luca e il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli.

