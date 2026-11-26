VERONA (ITALPRESS) – Rafforzare la sinergia tra istituzioni centrali ed enti locali per avvicinare le politiche attive del lavoro ai cittadini, con una particolare attenzione ai giovani, alle donne e ai territori più fragili. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa tra il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Anci sottoscritto nel quadro dei lavori della 43ma assemblea annuale dell’Associazione.

A siglare l’intesa, che avrà durata biennale, sono stati il ministro Marina Calderone e il presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi. L’accordo punta a integrare politiche del lavoro, servizi sociali, politiche giovanili e sviluppo economico locale attraverso una rete territoriale capillare. L’intesa prevede inoltre percorsi di formazione per gli operatori comunali, la promozione dell’autoimpiego e dell’imprenditoria femminile e giovanile, il rafforzamento del sistema duale e degli Its, nonché il supporto tecnico-operativo di Sviluppo Lavoro Italia per affiancare gli enti locali nella coprogettazione e nella predisposizione di avvisi territoriali.

“Con il protocollo rafforziamo la sinergia tra istituzioni centrali e locali per sostenere, insieme, l’attivazione e i progetti di vita e di lavoro dei cittadini”, Calderone. “L’obiettivo comune è semplificare l’informazione e l’accesso a incentivi e progettualità già attive: dalle opportunità presenti sulla piattaforma SIILS agli incentivi per l’autoimpiego, fino alla prestazione universale e all’assegno di inclusione per le vittime di violenza”, aggiunge.

“La firma di questo protocollo rappresenta un passaggio strategico per consolidare il ruolo dei Comuni come motore di coesione sociale e sviluppo economico dei territori – dichiara Manfredi -. Le sfide dell’occupazione, della transizione digitale e del contrasto allo spopolamento si vincono solo mettendo a sistema le competenze nazionali con quella conoscenza diretta dei bisogni delle comunità che solo i Sindaci possiedono. Mettere a disposizione degli enti locali strumenti innovativi e percorsi semplificati significa offrire risposte concrete ai nostri cittadini, trasformando la prossimità amministrativa in opportunità reale di lavoro e inclusione”, conclude.

Per garantire l’efficace attuazione delle iniziative e la sperimentazione di progetti pilota sui territori, l’intesa prevede infine l’istituzione di un Tavolo tecnico paritetico incaricato del monitoraggio e della valutazione costante delle attività.

-Foto ufficio stampa Ministero del Lavoro-

(ITALPRESS).