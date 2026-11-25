ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 il numero medio di lavoratori beneficiari di politiche attive è stato pari a circa 2.342.000, in calo del 29% rispetto al 2024. La flessione interessa tutte le categorie, ad eccezione delle stabilizzazioni, che registrano una crescita dell’11%. È quanto emerge dall’Osservatorio Inps delle politiche occupazionali e del lavoro che copre il periodo dal 2021 al 2025 e si divide in politiche attive, passive e altre misure.

Prosegue l’applicazione degli esoneri contributivi introdotti dalla legge 178/2020 e riproposti dal decreto-legge 60/2024, in particolare degli esoneri totali per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne. Trova inoltre applicazione il Bonus ZES, volto a incentivare lo sviluppo occupazionale nella Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno.

Dopo l’interruzione della Decontribuzione Sud nel 2024, dal 2025 è stata introdotta la nuova Decontribuzione Sud – PMI. A differenza della precedente agevolazione, la misura è destinata alle imprese con non più di 250 dipendenti e riguarda i rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati al 31 dicembre dell’anno precedente.

Nel 2025 i trattamenti di NASpI sono stati 2.042.495, in calo del 2,5% rispetto all’anno precedente (-3,7% per gli uomini e -1,5% per le donne). La fascia di età più rappresentata è quella tra i 25 e i 34 anni, con il 25% dei trattamenti. A livello territoriale, il 42% si concentra al Nord e il 39% nel Sud e nelle Isole.

I trattamenti di disoccupazione agricola sono stati 515.716, in diminuzione dello 0,4% rispetto al 2024. Il 26% riguarda lavoratori con più di 54 anni e, a livello territoriale, il 66% dei trattamenti si concentra nel Sud e nelle Isole. Per la DIS-COLL, nel 2025 i trattamenti sono stati 28.542, in aumento del 22,5% rispetto ai 23.303 del 2024. Il 48% ha interessato giovani tra i 25 e i 34 anni.

A livello territoriale, circa il 43% dei trattamenti si concentra nel Sud e nelle Isole. Nel quinquennio 2021-2025 il numero dei beneficiari di indennità di mobilità diminuisce fortemente, per effetto del processo di armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione previsto dalla legge 92/2012, che ha portato alla soppressione della misura dal 1° gennaio 2017. Al 31 dicembre 2025 i lavoratori che beneficiano ancora del trattamento sono 1.490, in calo del 14,3% rispetto all’anno precedente.

Circa il 56% dei beneficiari si concentra nelle regioni del Sud. Anche il numero dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili diminuisce costantemente nell’intero periodo di osservazione. Al 31 dicembre 2025 i percettori del sussidio sono 245, in calo del 29,4% rispetto al 2024. L’89% dei beneficiari si concentra nel Mezzogiorno.

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