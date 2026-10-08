Lavoro, Fumarola “Salario giusto deve diventare contratto giusto”

ROMA (ITALPRESS) - “Quando si parla di salario giusto noi pensiamo che si tratti soprattutto del contratto”. Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, intervenendo all’incontro “Salario giusto, lavoro vero”, organizzato dal Dipartimento Lavoro di Forza Italia alla Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera. "Il contratto non è soltanto parte economica, è anche parte normativa che va nella direzione di tutelare più e meglio i lavoratori che in questo momento sono particolarmente in sofferenza" ha aggiunto. xu1/pc/gtr