ROMA (ITALPRESS) – “Le novità introdotte nel Ddl lavoro sono condivisibili ed efficaci. Apprezziamo soprattutto, in qualità di consulenti al fianco delle imprese, le novità in materia di salute e sicurezza volte ad alimentare una cultura della prevenzione e al tempo stesso a presidio di diritti fondamentali sui luoghi di lavoro”. Così, l’Associazione nazionale dei consulenti del Lavoro, nel corso dell’audizione alla Camera sul Ddl lavoro. “La spinta verso una maggiore semplificazione delle procedure operative – prosegue – e la regolamentazione sempre più efficiente dei rapporti tra contribuenti ed enti previdenziali, servirà a deflazionare il contenzioso amministrativo e previdenziale, che oggi impattano sulla quotidianità delle imprese e dei professionisti che assistiamo. Dobbiamo avere ben presente che ogni modifica normativa in materia di lavoro, ha un costo sociale e influisce sull’attività di imprese e lavoratori, oltre a comportare un grande impegno dei professionisti per trasformare in realtà le norme astratte di una legge”, conclude l’Ancl.

(ITALPRESS).

