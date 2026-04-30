Nasce ContareAssociati STP, innovazione e continuità per consulenza del futuro

ROMA (ITALPRESS) – Lo storico studio dei dottori commercialisti Rossi, Miazzo, Gianetti, Varallo, Maggi, Donna, Carnevale Maffè, annuncia la propria trasformazione in ContareAssociati Srl – Società tra Professionisti (STP), segnando un passaggio strategico che unisce continuità professionale, innovazione organizzativa e una nuova visione integrata della consulenza.

“L’operazione – si legge in una nota – rappresenta la naturale evoluzione di una realtà che da 29 anni opera con gli stessi professionisti fondatori, consolidando nel tempo un’identità fondata su competenza, affidabilità e capacità di accompagnare imprese e clienti nei processi di crescita, riorganizzazione e sviluppo”.

“Questa trasformazione rappresenta per noi un passaggio importante, non solo sotto il profilo societario ma soprattutto culturale e strategico – dichiara Mauro Rossi, socio fondatore di ContareAssociati -. Dopo quasi trent’anni di attività, abbiamo scelto di trasformare la nostra struttura per offrire ai clienti un modello ancora più moderno, integrato ed efficiente, capace di rispondere con tempestività e visione alle sfide del mercato. La STP ci permette di valorizzare ancora di più il lavoro di squadra, la multidisciplinarietà e quella relazione di fiducia che da sempre è alla base del nostro modo di fare consulenza”.

Dal 1997, Contare Associati offre servizi legati al settore economico, fiscale e legale, a livello nazionale e internazionale, con un approccio che il sito istituzionale sintetizza nel concetto di “Joint effort for your business”, espressione che racconta perfettamente la filosofia dello Studio: un rapporto personale di fiducia con il cliente, una consulenza costruita su misura e una collaborazione costante orientata al risultato. Nel corso degli anni sono state sviluppate realtà complementari come Contare S.r.l., Contarevi S.r.l. e Contare Milano S.r.l., società nate per ampliare l’offerta di servizi integrati e specializzati, rafforzando la capacità dello Studio di rispondere alle esigenze sempre più complesse delle imprese moderne.

“La trasformazione in Società tra Professionisti (STP) – prosegue la nota – consente oggi di concentrare in un unico nuovo veicolo societario le attività professionali e i servizi integrati, valorizzando le opportunità offerte da una normativa di recente introduzione che favorisce modelli organizzativi più moderni, efficienti e multidisciplinari”.

Questo nuovo assetto rafforza ulteriormente la missione di Contare: “offrire un servizio di elevata qualità professionale nell’ambito economico, fiscale, amministrativo, societario e patrimoniale, mantenendo al centro l’aggiornamento costante, il confronto quotidiano e la piena integrazione con altri professionisti e consulenti specializzati. Professionalità e innovazione rappresentano da sempre il motore della crescita e il valore distintivo al servizio delle imprese”.

ContareAssociati Srl STP, con sede a Milano e Novara, oggi è composta da 13 Dottori Commercialisti e 15 assistenti, oltre a una rete di collaboratori esterni fortemente integrati con specializzazioni specifiche di natura legale, contabile e immobiliare.

– Foto Media Duemila –

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