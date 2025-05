L’Athletica Vaticana promuove ‘Verso il Giubileo dello sport…di corsa’

ROMA (ITALPRESS) – “Verso il Giubileo dello sport… di corsa”: domani, mercoledì 14 maggio, esattamente un mese prima dell’appuntamento “sportivo” dell’Anno Santo, atlete e atleti di ieri, di oggi e di domani condivideranno (alle ore 18) le loro storie nella sede operativa di Athletica Vaticana, a Palazzo San Calisto nella zona extraterritoriale della Santa Sede a Trastevere (piazza San Calisto 16).

Ricevendo simbolicamente il testimone dei valori da Pietro Mennea – indimenticato campione olimpico e primatista mondiale dei 200 metri, morto nel 2013 – che ha partecipato da protagonista, anche come tedoforo, al Giubileo degli sportivi nel 1984 e nel 2000.

“Sarà un’esperienza di fraternità – fa presente Athletica Vaticana – per crescere nelle dimensioni del dialogo, del racconto, della corresponsabilità su questioni centrali come la pace e del servizio reciproco sulle strade dei solidi valori sportivi: amicizia, lealta`, tenacia, spirito di gruppo, sacrificio, rispetto, solidarietà, inclusione, speranza”. Con la gioia per l’elezione di Papa Leone XIV, nel ricordo di Papa Francesco.

Con Manuela Olivieri Mennea – moglie di Pietro e presidente della Fondazione a lui intitolata – ci saranno, tra gli altri, Andy Diaz (nel salto triplo campione mondiale ed europeo indoor 2025, bronzo olimpico a Parigi 2024 e primatista italiano); Zaynab Dosso (sui 60 metri campionessa europea indoor e argento ai Mondiali 2025, bronzo ai Mondiali 2024 – sui 100 metri bronzo agli Europei 2024 – nella staffetta 4×100 bronzo agli Europei 2022 – primatista italiana sui 60 e 100 metri e nella staffetta 4×100); Andrew Howe (nel salto in lungo campione europeo nel 2006 e indoor 2007, argento ai Mondiali 2007, bronzo ai Mondiali indoor 20006 – primatista italiano); Fabrizio Donato (oggi allenatore di Diaz e Howe, nel salto triplo bronzo olimpico a Londra 2012, campione europeo 2012, campione europeo indoor 2009 e argento 2012 e 2017); Roberto Tozzi (componente della staffetta 4×400 che con Mennea ha vinto il bronzo olimpico a Mosca 1980, argento sui 400 metri agli Europei indoor 1984); Marisa Masullo (leggenda della velocità italiana, con 3 ori ai Giochi del Mediterraneo 1979, 1987, 1991 e bronzo agli Europei indoor 1983); Maurizio Mercuri (anch’egli compagno di staffetta di Mennea); e due atleti paralimpici in rappresentanza della Fispes: Maria Giorio e Niccolò Pirosu.

Parteciperanno al dialogo, insieme ad alcuni studenti, Irene Marotta, dirigente delle Fiamme Azzurre, il gruppo polisportivo della Polizia penitenziaria fondato da Mennea; Loredana Minà; e Anna Sabia, sorella di Donato, morto per il Covid nel 2020, sugli 800 metri campione europeo indoor e due volte finalista olimpico nel 1984 e 1988.

– Foto Ufficio stampa Athletica Vaticana –

(ITALPRESS)