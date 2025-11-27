CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Italia a Caracas, Giovanni De Vito, ha effettuato oggi a Caracas una visita consolare al cittadino italiano Alberto Trentini durante la quale ha potuto incontrare anche un altro detenuto, Mario Burlò. Lo rende noto la Farnesina. L’ambasciatore, sottolinea la nota, ha riferito alla Farnesina di avere trovato il signor Trentini in condizioni di umore migliori rispetto alla volta scorsa. La visita è stata effettuata nell’ambito dell’azione politica e diplomatica che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani stanno costruendo da mesi per portare alla liberazione di tutti i cittadini italiani detenuti.

-Foto xh7/Italpress-

(ITALPRESS).