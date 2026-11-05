Lagalla “Andiamo avanti nel ripristino degli impianti sportivi a Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'impianto Diamante di baseball anticipa, in quota parte, la consegna definitiva di tutta la Cittadella dello sport, la cui parte più importante è il Palazzetto dello sport che entro la primavera dovrebbe vedere la luce dopo 20 anni in cui era stato abbandonato, per un minimo iniziale danneggiamento del tetto che poi ha scatenato una valanga di indecenza nel corso dei decenni". Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in merito alla consegna dell'impianto sportivo riqualificato di Fondo Patti che, insieme all'area della Cittadella dello sport già consegnata, ospiterà le gare ufficiali dei campionati di baseball e cricket, oltre agli allenamenti del rugby. "Detto questo - sottolinea - sono state rimesse in ripristino e manutenzionate tutte le palestre cittadine. Nei prossimi giorni apriremo l'ultima che è Borgo Ulivia, quindi credo che sul piano del ripristino delle attività dello sport stiamo andando avanti e questa consegna del Diamante dà risposta anche a quelle comunità immigrate che potranno finalmente praticare i loro sport nazionali e che finora venivano limitate nel farlo. Noi stiamo facendo il nostro lavoro con serietà e con impegno, con crescente apprezzamento anche a livello nazionale. Certamente cominciare a pensare dai prossimi anni a manifestazioni di crescente interesse nei ricostruiti e riqualificati impianti della città può non essere solo un sogno, in atto è una speranza che può concretizzarsi". xv4/vbp/gtr