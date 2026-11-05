Ecomondo, il compost diventa una risorsa per il suolo

RIMINI (ITALPRESS) - Dare nuova vita ai rifiuti organici, trasformandoli in una risorsa preziosa per l’agricoltura e per la tutela del suolo. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) e le principali organizzazioni agricole, per promuovere la produzione e l’utilizzo del compost. L'intesa è stata presentata a Ecomondo. f22/mgg/azn