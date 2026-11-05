Abodi “Da elezioni Figc emerga capacità di programmare riforme”

ROMA (ITALPRESS) - "Mi auguro che il 14 dicembre emerga la capacità del sistema sportivo calcistico di programmare le riforme necessarie e accompagnare il processo di crescita perché ne ha bisogno il calcio in tutte le sue dimensioni, compreso quello femminile, ma anche la società e il mondo dello sport. Per il momento osservo e rispetto". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione di "Corri Libera" a Palazzo Chigi, parlando della corsa alla presidenza della Figc, dopo la presentazione della candidatura da parte di Giovanni Malagò e Adriano Galliani. "C'è un voto e va rispettato - aggiunge -. Sono due figure che conoscono la materia, Galliani più sul lato calcistico, Malagò più sportivo, ma in questi 3-4 mesi ha avuto modo di conoscere le complessità del mondo del calcio". mec/glb/gtr