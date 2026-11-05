Tumori femminili, l’Europa punta su innovazione, equità e ricerca

BRUXELLES (ITALPRESS) - Si è tenuto al Parlamento europeo l’evento "Oncologia femminile in Europa: Innovazione, equità e nuovi bisogni", in concomitanza con la Gender Equality Week, la settimana che l’Eurocamera dedica annualmente ai diritti delle donne e alle politiche di parità. L’incontro, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni europee, delle agenzie regolatorie del farmaco, della comunità clinico-scientifica, delle associazioni di pazienti e delle imprese del settore, ha portato nell’agenda europea i bisogni ancora aperti delle donne con tumore, confermando la necessità di rendere l’innovazione sostenibile, accessibile ed equa, affinché le future politiche europee tutelino la ricerca oncologica e la presa in carico delle pazienti lungo l’intero percorso di cura. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo non condizionante di AstraZeneca, Novartis Italia, Bayer Italia e Daiichi Sankyo Italia. xf4/mgg/gtr