Abodi “Sport usi autonomia per passi avanti culturali”

ROMA (ITALPRESS) - "Una sola donna tra tutti i presidenti federali? Dobbiamo allargare il profilo delle opportunità. Io scrissi in una lettera a Malagò, allora presidente Coni, e mi ripropongo di scriverla sul tema della parità di genere, del ricambio generazionale e anche del voto non per delega, ma per via diretta. Argomenti che devono essere compresi e implementati dal mondo dello sport, che vuole mantenere la sua autonomia come è giusto che sia e io ne sono garante, ma che deve utilizzare per fare passi in avanti che sono prima di tutto culturali". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione di "Corri Libera" a Palazzo Chigi. mec/glb/gtr