Baldoni (Conou) “Oli usati rigenerati al 98%, l’Italia supera la media europea”

RIMINI (ITALPRESS) - "Nel 2025 sono state intercettate oltre 194 mila tonnellate di oli minerali usati, di cui il 98% è stato destinato alla rigenerazione. Una percentuale che supera nettamente la media europea, ferma al 61%". Lo ha detto Mariano Baldoni, direttore tecnico operativo del Consorzio Conou, a Ecomondo 2026, la fiera riminese dell’economia circolare. mrc/azn