PALERMO (ITALPRESS) – “Il comandante provinciale dei Vigili del fuoco mi ha appena confermato lo spegnimento di quasi tutti i roghi, ma resta comunque l’allarme per una situazione senza precedenti. Il risultato in termini di vittime e danni avrebbe potuto essere molto più grave”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, ad Agorà su Rai 3, in riferimento alla situazione legata agli incendi che hanno interessato la Sicilia.

Per Lagalla “la situazione è molto più tranquilla, ma sulla discarica di Bellolampo sono ancora previsti interventi antincendio”.

“Gli sfollati sono stati circa duemila in tutta la Sicilia – ha aggiunto -, a Palermo erano poco più di mille ma quasi tutti hanno già fatto rientro nelle loro case. Ad ogni modo sono stati messi a disposizione due alberghi, che contengono ancora una ventina di persone”.

Intanto prosegue il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere definitivamente le fiamme.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).