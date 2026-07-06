Eruzione dell’Etna, ancora interrotte le attività di volo all’aeroporto di Catania

IPA86401866 - Pozzillo, Catania, 05/07/2026, Eruzione dell'Etna

CATANIA (ITALPRESS) – In seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri e oggi, permane l’interruzione delle attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 12 ora locale. Lo rende noto la Sac, società di gestione dello scalo etneo, sottolineando che l’aeroporto di Comiso è regolarmente attivo.

La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, fanno sapere dalla società di gestione.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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