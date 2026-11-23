MILANO (ITALPRESS) – “L’incontro del primo dicembre sarà un incontro video, perché mettere insieme sei agende non è semplice. Bisogna un po’ prima costruire il quadro politico per far capire a tutti che può essere un’opportunità, c’è prima un terreno politico e poi economico. Io penso che sia senz’altro una buona idea, sui tempi sarei cauto perché è un’operazione complessa se si fa ci vorrà certamente del tempo”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di Italia Direzione Nord, tornando sulla riunione in programma tra lui, i sindaci di Torino e Genova, e i presidenti di Lombardia, Piemonte e Liguria per parlare della possibile integrazione degli aeroporti del Nord Ovest. “L’altra questione è che chi gestisce gli aeroporti deve sapere che avrà sempre meno clienti perché le compagnie aeree si stanno a loro volta integrando – ha sottolineato poi il sindaco – . Ne stanno rimanendo poche, il che vuol dire che avranno un grande potere nei confronti di chi fornisce servizi. Quindi diventare più grandi anche nella gestione degli aeroporti è fondamentale”. Questo progetto andrebbe a scavalcare quello di Sagat (società di gestione dell’aeroporto di Torino Caselle) sull’ipotetica integrazione aeroportuale con Sea (gestore di Milano Malpensa e Linate)? “Quello può sempre rimanere vivo, adesso stiamo verificando il fatto che si possa allargare, se non si dovesse poter allargare rimangono sempre le ragioni per lavorare anche perlomeno solo su Torino, ma prima di tutto vorremmo riflettere sulla possibilità di mettere insieme un po’ tutto il Nord Ovest”, ha concluso Sala.

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