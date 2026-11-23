GENOVA (ITALPRESS) – È stato firmato presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria l’atto ufficiale che sancisce la donazione dello storico modello del transatlantico Rex, realizzato nel 1932 a Sestri Ponente dal maestro modellista Giacomo Patrone, da Costa Crociere Spa a Regione Liguria. A sottoscrivere il documento, alla presenza del notaio, il presidente della Regione Marco Bucci e l’amministratore delegato di Costa Crociere Mario Zanetti.

“Siamo molto orgogliosi di poter ospitare, grazie a questa donazione, e ovviamente a Costa Crociere, la preziosa riproduzione storica del transatlantico Rex – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Questo meraviglioso modello, che ha quasi un secolo di vita, è emblematico della storia di Genova e della Liguria e della nostra tradizione cantieristica. È un simbolo, e questo palazzo è il luogo giusto per esporlo: innanzitutto perché siamo a Genova, e il Rex fu realizzato negli stabilimenti di Sestri Ponente, ma anche perché il palazzo della Regione Liguria fu sede della società armatrice del transatlantico. Credo che oltre al valore storico, innegabile, esporre questo modello sia significativo per l’importanza che l’economia del mare ha per la Liguria, e che quindi sia doveroso omaggiare la nostra tradizione anche in questo modo”.

“Siamo orgogliosi di affidare a Genova il modello storico del Rex, uno dei simboli della marineria italiana – dichiara Mario Zanetti, Amministratore Delegato di Costa Crociere – Per oltre vent’anni è stato a bordo di Costa Fortuna, la nave che nella nostra flotta rendeva omaggio all’epoca dei grandi transatlantici. Abbiamo voluto che restasse a Genova e fosse valorizzato in un luogo accessibile al pubblico. La scelta del Palazzo della Regione è particolarmente significativa: qui aveva sede Italia Flotte Riunite, la società armatrice del Rex. È un luogo che restituisce al modello un legame diretto con la propria storia e lo rende, allo stesso tempo, parte del patrimonio della città”.

“È davvero una grande soddisfazione anche per la Soprintendenza veder approdare oggi nella sua “vecchia casa” lo storico modello del transatlantico Rex – commenta il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria Vincenzo Tinè – Grazie alla perfetta sinergia e condivisione di intenti con Costa Crociere, per cui rivolgo un particolare ringraziamento oltre al dottore Zanetti agli avvocati Porcelli e Filippini La Rosa, è stato possibile il complesso recupero di questo modello e quello della Michelangelo a bordo della nave Costa Fortuna, destinata ad una nuova e diversa vita negli Stati Uniti. Grazie all’immediata e condivisa consapevolezza della straordinaria importanza di questo bene culturale, identitario del patrimonio storico della nazione e della tradizione cantieristica genovese, oltre che rara memoria superstite del mitico transatlantico. Questa era la sede di GNI e poi di Italia Flotte Riunite, armatrici del Rex ed è con ulteriore gratitudine che ringraziamo Costa Crociere per aver generosamente disposto la sua donazione alla Regione, da anni proprietaria di questo palazzo, che con il teatro Carlo Felice, il palazzo dell’Accademia e il Ducale rapprenderà la quinta scenografica della principale piazza della città. Qui tutti potranno vederlo h24 e del tutto gratuitamente. Oggi la memoria del Rex riceve il degno, tangibile, omaggio dalla città dove è nato. Chissà che non sia possibile procedere ulteriormente nel recupero di questa memoria nazionale e genovese in particolare”.

Il modello, in legno e metallo, completo della sua teca, è sottoposto al vincolo di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in quanto dichiarato di interesse culturale particolarmente importante: per datazione, qualità esecutiva e collegamento con la storia della navigazione transoceanica italiana, costituisce una testimonianza di interesse storico, artistico, documentario e identitario per il territorio ligure. La sua acquisizione incrementa il patrimonio regionale senza corrispettivo e consente la conservazione e valorizzazione pubblica del bene, esposto nell’atrio del Palazzo di Piazza De Ferrari, ben visibile anche da cittadini e turisti che transitano sotto i portici.

– foto ufficio stampa Regione Liguria –

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