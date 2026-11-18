ROMA (ITALPRESS) – La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine in merito a “Futuro Nazionale”, il movimento politico guidato dal generale ed eurodeputato Roberto Vannacci, a seguito di un esposto presentato dal Sindacato dei Militari relativo alla presunta violazione della legge Scelba sulla riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Secondo quanto si apprende da fonti giudiziarie, il fascicolo è stato iscritto a “modello 45” – ossia nel registro del materiale che non costituisce notizia di reato, senza ipotesi di reato né persone iscritte nel registro degli indagati – ed è stato assegnato al sostituto procuratore Simona Marazza, appartenente al pool antiterrorismo della Procura capitolina. Gli accertamenti sono volti a verificare i contenuti dell’esposto presentato dal Sindacato dei Militari, nel quale si chiedeva di valutare l’eventuale corrispondenza tra le posizioni del movimento e i divieti previsti dalla legge Scelba.

“Abbiamo, come sempre, piena fiducia nella magistratura – ha dichiarato l’avvocato Giorgio Carta, legale di Roberto Vannacci –. Apprendiamo con soddisfazione che la Procura di Roma ha iscritto l’esposto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato. È quindi ragionevole supporre che, allo stato, le accuse appaiano inconsistenti anche agli inquirenti e che non vi sia alcuna ambizione di ricostruire il disciolto partito fascista”.

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