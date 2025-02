BARI (ITALPRESS) – “La cultura è il presidio del welfare”. Così a Bari il presidente nazionale dell’Inps Gabriele Fava ha sintetizzato il senso dell’evento “La presenza dell’Inps in Puglia. Dall’arte alle persone”, organizzato presso la Pinacoteca “Corrado Giaquinto” del palazzo della Città Metropolitana di Bari. Proprio per tale ragione, “è da quando mi sono insediato – ha spiegato – che portiamo avanti l’iniziativa di un welfare culturale. L’Inps rappresenta il welfare in Italia, è tutto. Da quando nasciamo a quando ce ne andiamo, ad esempio con la reversibilità. Da questo punto di vista, la cultura è un acceleratore. Ecco perchè lo vediamo come il presidio del welfare per costruire, per avvicinare sempre di più l’istituto ai cittadini, anche attraverso l’ingaggio dei giovani, che sono i nostri futuri contribuenti e contributi. L’Inps deve essere sempre più trasparente, sempre più al servizio dei cittadini. Questo lo faremo attraverso anche il welfare culturale, che ci avvicina e ci unisce tutti insieme”.

“Il valore dell’arte – ha aggiunto il presidente – è una priorità. L’Italia è espressione dell’arte in tutto il mondo. Arte, cultura, lavoro, occupazione: oggi abbiamo un’occasione unica, attraverso la cultura e l’arte, di far avvicinare soprattutto i giovani a noi e di arrivare così alla sostenibilità del sistema grazie al lavoro in chiaro, trasparente, contrattualizzato”.

“Cultura oggi – ha affermato il direttore generale dell’Inps Valeria Vittimberga – non è soltanto quella che viene dalla scuola o dall’accademia. Cultura è soprattutto consapevolezza dei propri diritti di cittadinanza attiva. Quindi un istituto come l’INPS, che lavora nel welfare italiano come uno dei pilastri delle politiche sociali dello Stato, non può che avere un ruolo importante nella cultura per rendere i cittadini consapevoli e attivi. In particolare, noi abbiamo inaugurato proprio due giorni fa l’Accademia, che sarà un polo di formazione nel campo dell’educazione previdenziale, che riteniamo sia un elemento culturale importante nel dibattito italiano. Oggi, in questa bellissima cornice di arte, stiamo portando il nostro contributo in un campo insolito. Presentiamo anche una nostra pubblicazione con alcune opere d’arte qualificata che fanno parte del patrimonio dell’istituto”.

“Il senso di queste giornate – ha concluso – è anche quello di aprire un dibattito con le istituzioni e con i cittadini. Creare uno spazio proprio per lo scambio delle best practice e per il dialogo per discutere sui temi del lavoro, dello sviluppo della Puglia e del Mezzogiorno in generale alla luce dei dati che l’istituto ha sulla ripresa del mercato del lavoro, che sono molto incoraggianti”.

